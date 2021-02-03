Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Сумму $49,8 млн выплатили жертвам покойного миллионера, финансиста Джеффри Эпштейна из его денег распорядители недвижимого имущества. Об этом 3 февраля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет компенсационного фонда, учрежденного распорядителями недвижимости финансиста на Виргинских островах.

В отчете указывается, что оценочная стоимость недвижимого имущества на этой американской территории, где Эпштейн проживал более 20 лет и владел двумя островками, уменьшилась с $630 млн в июне прошлого года до почти $241 млн 31 декабря того же года.

Также уточняется, что фондом была выплачена указанная сумма женщинам, которые обвиняли Эпштейна в сексуальных преступлениях. При этом число предполагаемых жертв, которые получили данную компенсацию, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, финансиста Джеффри Эпштейна задержали правоохранительные органы штата Нью-Йорк в июле 2019 года по обвинению в организации визитов в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Уголовное преследование в отношении Эпштейна было закрыто после его, по данным следствия, самоубийства в тюремной камере в августе того же года.