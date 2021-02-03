Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:14 — REGNUM В Новокузнецке стабилизируется ситуация на рынке труда. После пика пандемии, который пришёлся на осень 2020 года, число безработных горожан стало снижаться. Об этом сообщает мэрия муниципалитета.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Согласно официальным данным, в январе 2020 года число официально зарегистрированных в Центре занятости населения безработных составляло около 2,5 тыс. человек.

«На резкое увеличение числа граждан, оставшихся без работы в 2020 году, повлияла ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, самый высокий уровень был зафиксирован в конце сентября — начале октября: по данным ЦЗН количество безработных новокузнечан тогда исчислялось цифрой порядка 16 тысяч человек. На 29 января 2021 статус «безработного» имели 6677 жителей нашего города (неделей ранее — 7 197 человек, в конце декабря — порядка 9000)», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что с начала этого года работу с помощью Центра занятости населения нашли 565 новокузнечан. За последнюю неделю было трудоустроено 239 человек. Количество вакансий за пределами города сейчас составляет 7161, на территории города — 6967. Наиболее востребованы водители, врачи и средний медицинский персонал.