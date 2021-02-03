Сеул, 3 февраля 2021, 12:21 — REGNUM В Южной Корее сообщили о трех случаях заражения коронавирусом среди военных, несущих службу за рубежом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.
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По их словам, коронавирус был выявлен у двух представителей страны, входящих в состав Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), а также одного представителя Объединённых военно-морских сил в Бахрейне.
В настоящее время в вооруженных силах Южной Кореи (внутри страны) подтверждено 552 случая заражения коронавирусом. Из них 541 человек вылечен и выписан из медицинского учреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 467 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 79 311.
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