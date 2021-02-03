Брянск, , 13:10 — REGNUM Ещё 6930 доз вакцины «Спутник V» поступили в Брянскую область, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в региональном оперативном штабе. Препарат уже распределили по медицинским учреждениям.

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Доставку вакцины до учреждений здравоохранения осуществляют специально оборудованные автомобили ГУП «Брянскфармация». 2 февраля в регион поступило 6930 доз «Спутника V», до 6 февраля ожидается ещё одна поставка на пять тысяч доз вакцины.

Всего в Брянскую область направили уже 23 тыс. 830 доз вакцины «Спутник V».