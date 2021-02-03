Ижевск, , 12:10 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 3 февраля выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 91 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 937 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — 15 детей в возрасте до 14 лет и 19 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 140 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 22 403 человека. 341 житель Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли два человека, накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3193 человека. Из их числа 2632 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 433 — в состоянии средней степени тяжести, 128 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 февраля выявили 2545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным приростом зараженных за последние два месяца. Накануне было выявлено 2608 новых носителей коронавируса.

Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 467 843 случаев.

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