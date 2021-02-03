Курган, , 12:09 — REGNUM В Петуховском районе Курганской области по причине роста числа пожаров и гибели в них людей введён особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно опубликованному постановлению, главам поселений Петуховского района нужно создать оперативные штабы, которые будут круглосуточно следить за противопожарной безопасностью в зоне ответственности. Участникам штабов предстоит проверить источники водоснабжения при вероятных пожарах и провести разъяснительную работу с населением.

Ранее аналогичный особый противопожарный режим был введён в Кетовском районе Курганской области.