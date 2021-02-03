Москва, , 12:19 — REGNUM В Рособрнадзоре выступили против предложения создать бесплатную государственную систему репетиторства, обеспечить освоение школьной программы должны учителя, заявил представитель ведомства 3 февраля «Российской газете».

«Государство оплачивает работу учителей, которые должны обеспечить освоение школьной программы, необходимой для сдачи экзаменов», — отметили в Рособрнадзоре.

Собеседник газеты добавил, что у Рособрнадзора есть бесплатные ресурсы для самостоятельной подготовки, они доступны всем. Что касается дополнительных занятий — это выбор родителей школьников.

Систему государственного репетиторства с единой электронной платформой и бесплатными сертификатами для школьников ранее предложил создать депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР). Государство, полагает он, могло бы выдавать сертификаты по меньшей мере на 60 тыс. рублей для подготовки к ОГЭ и на 100 тыс. рублей — к ЕГЭ. Свою идею депутат изложил в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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