Барнаул, , 12:05 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 носителей коронавируса, отмечается превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения.

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По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, с 25 по 31 января 2021 года в крае зарегистрировано 16,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 4,5% выше предыдущей недели и на 5,8% выше эпидемического порога. Среди заболевших дети до 14 лет составляют 62,6%.

Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы).

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 23 по 29 ноября 2020 года в Алтайском крае было зарегистрировано 18,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на уровне 2019 года. В рамках прививочной кампании против гриппа за счет средств федерального бюджета привито 1 113 739 человек, что составят 48% населения края.

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