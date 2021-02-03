Ставрополь, , 12:03 — REGNUM В Ставропольском крае принял участие в вакцинации 23 291 человек. Только за один день 2 февраля прививки получили более 2 тыс. жителей края. Об этом сообщил глава субъекта Владимир Владимиров.

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"Более двух тысяч жителей Ставрополья прошли иммунизацию вчера. Запасы вакцины достаточны, запись на прививку продолжается», — написал губернатор 3 февраля в своем Instagram.

Он также отметил, что для защиты от опасной инфекции потребуется время, а пока в регионе фиксируются новые случаи заболевания и смерти пациентов от COVID-19.

По данным Владимирова, на утро 3 февраля число носителей коронавируса выросло до 43 165 человек. За прошедшие сутки больных стало больше на 229 человек. Выздоровели за все время пандемии 38 714 пациентов, в том числе 204 за минувший день. Не удалось спасти врачам 945 жителей края, из них семеро умерли накануне, 2 февраля. ⠀