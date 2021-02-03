Волгоград, , 12:29 — REGNUM В Волгоградской области 3 февраля подтверждено 229 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки, общее количество превысило 44 тысячи. Выздоровели более 40 тысяч жителей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Волгоградской области подтвердили 44 тыс. 50 положительных тестов на коронавирус. Завершили лечение выздоровлением 42 тыс. 56 человек, в том числе 231 выписан за минувшие сутки. Зарегистрировано пять летальных исходов, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 624 пациента.

В стационарах находятся 3627 взрослых и 31 ребёнок, из них у 1370 человек подтверждён коронавирус.