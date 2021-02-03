Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Несмотря на сложный 2020 год, в Новосибирской области ни на один день не изменялась маршрутизация пациентов по онкологии, специальные отделения продолжали работать в полном объёме по профилю. Об этом на пресс-конференции сегодня, 3 февраля, заявила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

По словам главного онколога области Вадима Захарова, за 2020 год смертность от новообразований в регионе в сравнении с 2019 годом снизилась на 3,8%. Отмечается и снижение смертности в группе трудоспособного возраста.

Согласно официальным данным, в 2020 году в Новосибирской области были открыты три центра амбулаторной онкологической помощи: в Карасукском, Татарском районах и в Искитиме. Также были приобретены 79 единиц специального оборудования. Продолжилось оснащение специального коечного фонда.