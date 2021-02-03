Прага, , 12:03 — REGNUM За минувшие сутки в Чехии выявили свыше 9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и теперь их общее число превысило 1 млн. Об этом 3 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за истекшие 24 часа в стране было выявлено 9075 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число достигло 1 003 657 человек.

Также указывается, что за этот же период в Чехии от COVID-19 скончались 138 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 16 683.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечился 893 391 человек и что на данный момент лечение проходят 93 043 пациента, 5811 из которых госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Чехии за сутки было выявлено свыше 7,1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.