Москва, 3 февраля 2021, 11:59 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 1545 носителей коронавируса. Об этом 3 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.
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Темпы распространения коронавируса в столице продолжают снижаться, накануне был выявлен 1701 случай заражения.
За сутки потребовалась госпитализация 846 пациентам, 65 человек скончались. Выписан после лечения от коронавирусной инфекции 5221 человек.