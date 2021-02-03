Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM В Петербурге за последние сутки смертность от COVID-19 сократилась примерно на 15%, но всё еще остается одной из самых высоких в стране. Об этом сообщает 3 февраля федеральный оперативный штаб.

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За последние сутки в городе на Неве в статистику смертности от ковида внесли 55 летальных исходов, днем ранее их было 65.

Всего, по официальным данным, за время пандемии в Петербурге от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, скончались 9906 человек.

В России за сутки зафиксировали 526 смертей от COVID-19, их общее число достигло 74 684 по стране.

Добавим, число случаев заражения в Петербурге достигло 339 358, в России — 3 901 204.

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