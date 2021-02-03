Салехард, , 11:54 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 61 случай.

Основные очаги заражения на 3 февраля в ЯНАО: Ноябрьск — 10; Новый Уренгой — 8; Надымский район — 11; Муравленко — 12.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 3 февраля 35 803 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 32 250 человек, 382 пациента с COVID-19 скончались (на одного человека более, чем днём ранее).