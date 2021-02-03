Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском праивтельстве 3 февраля. Днём ранее положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 370 жителей региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Новые носители инфекции выявлены в 45 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (134), Батайске и Новошахтинске (по 13), Таганроге и Сальском районе (по 12). Чуть менее четверти заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 10,7% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области подтверждено 64 тыс. 803 случая заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 54 тыс. 571 пациент.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 370 жителей Ростовской области заразились коронавирусом