Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлен новый снежный рекорд текущей зимы. Снегопад, начавшийся в Северной столице рано утром 3 февраля, уже принёс в город 3 мм осадков, чем увеличил высоту снежного покрова до 21 см. Об этом сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметил специалист, пока это самый высокий показатель нынешнего зимнего сезона.

«В ближайшие часы снег станет менее интенсивным, но с перерывами продлится до утра четверга», — отметил он.

Напомним, в Петербурге на уборку снега выведено более тысячи единиц техники и около двух тысяч дворников, сообщили в городском комитете по благоустройству. По данным синоптиков, 3 февраля в Петербурге высота слоя свежевыпавшего снега за сутки составит 5−8 см.

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