Рязань, , 12:29 — REGNUM Ещё 104 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 3 февраля — на пять меньше, чем стуками ранее, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после выздоровления 113 человек, три пациента скончались.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,5%. Всего в Рязанской области подтверждено 22 тыс. 222 случая заражения COVID-19. Справились с болезнью 20 тыс. 275 человек. В лечебных учреждениях находятся 462 пациента с коронавирусом, в тяжёлом состоянии 48 человек, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, в регионе за минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции скончались 235 человек.