Джакарта, , 11:51 — REGNUM В национальном комитете по безопасности на транспорте Индонезии рассказали о трудностях во время поиска речевого самописца рухнувшего лайнера Sriwijaya Air, сообщает Kompas.

«Поиски самописца были продолжены без подводных маяков-локаторов, поэтому мы искали его, ощупывая морское дно», — заявили в комитете по безопасности на транспорте 3 февраля 2021 года.

Комитет по безопасности на транспорте Индонезии изучит несколько компонентов в процессе расследования, одним из которых является изучение системы предупреждения о приближении к земле.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Тьяджоно заявил, что пять фрагментов самолета Sriwijaya Air SJ182 были отправлены в США и Великобританию для изучения.

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