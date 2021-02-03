Элиста, , 11:46 — REGNUM Ещё 75 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 3 февраля. Днём ранее было выявлено 69 носителей инфекции.

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В настоящее время в ковидных госпиталях занято 744 койки. 28 пациентов с COVID-19 остаются в тяжёлом состоянии, около 170 человек находятся в стационарах для долечивания. Режим самоизоляции соблюдают 4 тыс. 190 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 17 тыс. 711 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 15 тыс. 954 пациента.

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