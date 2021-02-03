Москва, , 11:45 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 16 474 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что является минимальным показателем с 29 октября минувшего года. Об этом 3 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 901 204 человека.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 526 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 74 684.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 365 367 человек вылечились от нового заболевания, 24 822 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 16 643 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.