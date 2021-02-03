Москва, , 11:42 — REGNUM Дистанционное голосование на выборах, намеченных на сентябрь 2021 года, пройдёт в шести российских регионах. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Наряду с традиционным голосование дистанционное электронное голосование [пройдёт] в пяти регионах, а также в Москве», — сказала Памфилова.

По её словам, в столице дистанционное голосование состоится на собственной платформе, а в остальных пять регионах — на платформе, которую ЦИК готовит совместно с «Ростелекомом» и Минцифры.

Памфилова при этом подчеркнула, что порядок и правила голосования «будут едиными».

В ближайшее время ЦИК начнёт сбор заявок от регионов, которые заявят о своём желании и готовности провести голосование в дистанционном электронном формате.