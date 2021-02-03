Черкесск, , 11:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии обвиняют в хищении бюджетных средств директора строительной компании. При обустройстве электроосвещения на автомобильной дороге «Лермонтов-Черкесск» было похищено 28 млн рублей, сообщили 3 февраля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Установлено, что строительство дороги производилось в 2013 году. При предоставлении документов о выполненных работах глава компании значительно завысил их стоимость и совершил многомиллионное хищение. Его также обвиняют в хищении 688 тысяч рублей при проведении ремонта кровли в здании Центра агрохимической службы республики.

В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

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