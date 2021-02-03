Уфа, , 11:36 — REGNUM 167 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было подтверждено 24 744 случаев инфицирования этим вирусом. При этом 18 760 человек справились с ним, в том числе 157 человек выздоровели за минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 408 пациентов с COVID-19, а 5 383 лечатся на дому.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в республике была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19, а всего скончались 193 таких пациента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в начале текущей недели в республику поступило 18 900 доз вакцины «Спутник V» от COVID-19.