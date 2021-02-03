Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 218 новых носителей коронавируса, что на одного зараженного меньше, чем сутками ранее. При этом выписаны по выздоровлению 223 жителя. Об этом 3 февраля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом с начала пандемии в Ленобласти выявлено 31 354 зараженных, из них 28 428 человек выздоровели. Умерили от ковида 442 человека, в том числе четыре новых летальных исхода были зарегистрированы в регионе за прошедшие сутки.

В свою очередь в региональном оперативном штабе сообщают, что за 2 февраля наибольшее число зараженных было выявлено в трех крупных городах — Выборг, Кириши и Тихвин (16), а также в Луге (14), Кудрово (13), Никольское (12).

Напомним, ранее региональные власти сообщили, что полностью отменяют все коронавирусные ограничения в районах так называемой «зелёной» зоны. А в «желтой» и «красной» зонах введены существенные послабления для работы предприятий общественного питания, музеев, кинотеатров и спортивных центров.

Кроме того, некоторые районы из-за изменения ситуации с коронавирусом полностью сменили цвет своих зон. Так, в первой («красной») зоне находятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский, Сланцевский и Подпорожский районы. Во второй («желтой») зоне — Бокситогорский, Кировский, Ломоносовский, Лодейнопольский, Лужский, Приозерский, Тосненский районы и город Сосновый Бор. А в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Волосовский и Кингисеппский районы.

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