Брюссель, , 11:37 — REGNUM Антикоронавирусную вакцину шведско-британской компании AstraZeneca не будут применять в Бельгии для лиц старше 55 лет. Такое решение принял высший совет здравоохранения страны, сообщает 3 февраля газета Le Soir.

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Власти сочли, что информация о влиянии вакцины на людей старшего возраста недостаточна, поясняет издание.

Уточняется, что по договору между компанией AstraZeneca и Евросоюзом Бельгия должна до 7 февраля получить первую партию вакцины — 80 тыс. доз. В стране пока прививают пациентов и персонал в домах престарелых, а это в основном люди старше 65 лет. Им вводят вакцину Pfizer.

Препарат от AstraZeneca будут использовать при переходе ко второму этапу вакцинации, тогда вакцину получат медики. Весной власти Бельгии планируют начать вакцинацию всех желающих.

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