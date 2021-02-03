Оренбург, , 11:25 — REGNUM Оренбургский областной суд вернул резонансное дело против экс-министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбуржья в прокуратуру. Причиной названо то, что обвинительное заключение составлено с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее Ленинский райсуд Оренбурга отказался рассматривать уголовное дело. Суд первой инстанции указал на недостатки при составлении обвинительного заключения, что исключает возможность рассмотрения уголовного дела судом. Государственный обвинитель и сторона защиты не согласились с решением суда, обжаловав его в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба областного суда.

Оренбургский областной суд оставил постановление коллег без изменения, а апелляционное представление и жалобы — без удовлетворения

Напомним, экс-министра обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По делу также проходит бизнесмен, которому инкриминируют мошенничество. Речь идет о махинациях с субсидиями для селекционно-генетического центра свиноводства. Фигуранты задержаны летом 2018 года.

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