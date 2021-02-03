Москва, , 11:24 — REGNUM Мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины. Также чаще, чем представительницы прекрасного пола, они умирают от COVID-19. Об этом сообщила телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Она рассказала на своей странице в Instagram, что этот статистический факт был проанализирован учёными. И оказалось, что разница заложена в половых хромосомах. Малышева пояснила, что женская Х-хромосома и мужская Y-хромосома отличаются «одной палочкой».

«В этой четвертинке нам, женщинам, природа заложила колоссальные защитные свойства», — подчеркнула врач.

Она напомнила, что коронавирус проникает в организм через белки, которые способствуют образованию тромбов. У женщин есть защитные рецепторы, которые не дают им образовываться.

Малышева пояснила, что эволюционно мужчине нужно быстрее образовывать тромбы — он воевал, его могли ранить, мужчина мог истечь кровью и умереть.

Вторая защита, которая есть у женщин, — наличие большего количества цитотоксических клеток лимфоцитов. По словам Малышевой, они «съедают» всё, что не похоже на клетки организма, в том числе микробы, повреждённые клетки и коронавирус — это «клетки — убийцы наших врагов».

Читайте также: В России растёт смертность от COVID-19

Кроме того, женщине природа дала механизмы подавления воспаления. А именно гипервоспаление в организме — цитоксиновый шторм — является главной причиной самого тяжёлого течения заболевания и смерти от коронавируса.