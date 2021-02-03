Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 февраля 2021, 11:24 — REGNUM Детская школа искусств Переславля-Залесского подала в суд на своего учредителя — управление культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа с требованием о взыскании бюджетных ассигнований на выплату зарплаты учителям. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Иск подан 13 января 2021 года. Школа требует у администрации 2 миллиона 331 тысячу рублей на зарплату педагогам за 2020 год.
ИА REGNUM уже писало о том, что учителя переславской школы искусств жалуются на то, что им срезали заработную плату, неправильно считают рабочее время. Они обратились к главе городского округа с просьбой разобраться в происходящем и восстановить справедливость. Однако ответа от Валерия Астраханцева они так и не дождались. В ноябре 2020 года он ушел в отставку. Свои посты также недавно оставили директор школы и начальник управления культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Переславля.
В итоге коллектив школы искусств обратился за помощью в поиске справедливости к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Недавно учителя получили ответ за подписью заместителя председателя правительства Максима Авдеева. В региональном правительстве признали, что ситуация, сложившаяся в Переславле, беспрецедентна.
Свое мнение по поводу происходящего высказала и новый глава администрации Переславля Ирина Строкинова в ответе на вопрос по школе искусств, который ей задал депутат Ярославской областной Думы Сергей Хабибулин:
Несмотря на то, что администрация школы вроде как выступила в защиту преподавателей, у них самих нет уверенности в том, что во главе угла действительно стоят их интересы. Дополнительные соглашения к трудовым договорам, по которым зарплата начислялась бы, по их мнению, правильно, до сих пор не заключены. Даже если школа выиграет иск и долги за 2020 год будут выплачены, неясно, что будет в 2021 году.
ИА REGNUM будет следить за развитием событий.
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