Сараево, , 11:26 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа выявили 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 13 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 2 февраля.

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Согласно последним данным, заражение SARS-CoV-2 было подтверждено у 151 жителя Федерации Босния и Герцеговина и у 85 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что с момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано 122 461 случай заражения коронавирусом и 4737 смертельных случаев от COVID-19.

Напомним, что 29 января в Боснии и Герцеговине было подтверждено 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 29 смертельных случаев.