Душанбе, , 11:21 — REGNUM Главное управление геологии Таджикистана порекомендовала пересилить 634 домохозяйства из геологически опасных мест, 3 февраля сообщает агентство «Авеста».

Инженерно-геологические исследования проводились на основании заявлений в 870 сёлах Горно-Бадахшанской автономной области, Хатлонской и Согдийской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане разрабатывают государственную программу развития геологии на 2021−2030 годы. Документ будет направлена на развитие минеральной промышленности.