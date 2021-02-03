Уфа, 3 февраля 2021, 11:24 — REGNUM Центр цифрового образования «IT-Куб» открыли в Уфе. Об этом 3 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
По его словам, центр был открыт на базе полилингвальной школы №162, в нем бесплатно смогут проходить обучение 450 школьников.
Хабиров сообщил, что до конца 2022 года в республике такие центры могут появиться в Кумертау, Белорецке, Нефтекамске, Стерлитамаке, Сибае, а также на северо-востоке Башкирии.
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