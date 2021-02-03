Уфа, , 11:24 — REGNUM Центр цифрового образования «IT-Куб» открыли в Уфе. Об этом 3 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, центр был открыт на базе полилингвальной школы №162, в нем бесплатно смогут проходить обучение 450 школьников.

«Это новый формат ускоренного освоения актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий», — сообщил он.

Хабиров сообщил, что до конца 2022 года в республике такие центры могут появиться в Кумертау, Белорецке, Нефтекамске, Стерлитамаке, Сибае, а также на северо-востоке Башкирии.

«Еще подспорье для нас — там же, в Деме, в начале года мы открыли детский сад на 180 мест, где малыши в игровой форме изучают русский, башкирский и английский языки. После детсада им — прямиком в полилингвальную школу, благо она рядом», — сообщил глава республики.

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