Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении 20-летней курсантки университета МВД. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Дело возбуждено по той же статье УК РФ, что и дела о нападениях на сотрудников полиции и Росгвардии на несанкционированных акциях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным источника, 1 февраля на Петергофском шоссе, вблизи от университета МВД, двое неизвестных мужчин, демонстрируя нож, угрожали применением насилия курсантке вуза МВД России, одетой в форменное обмундирование. При этом они высказывали претензии к полиции в связи с задержанием участников несанкционированных уличных акций. После появления прохожих злоумышленники скрылись с места происшествия.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»)», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Правоохранительные органы начали поиск нападавших.

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