Кемерово, , 11:14 — REGNUM Внеплановые выездные проверки семи кемеровских предприятий запланировал Росприроднадзор. Под внимание ведомства попали ПАО «Кокс», КАО «Азот», ООО ПО «Токем», АО «Евраз ЗСМК», АО «Русал Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы» и ООО «ЗСЭМЗ».

Росприроднадзор проверить, как эти предприятия соблюдают требования по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период действия режима «черного неба», сообщили «Известиям» в Южно-Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Отмечается, что с начала 2021 года в Кемерове десять раз объявляли предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях, в Новокузнецке и Прокопьевске — девять раз.