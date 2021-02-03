Грозный, , 11:13 — REGNUM В Чечне приняли участие в вакцинации от коронавируса более 4 тыс. человек. Об этом сообщил 2 февраля глава республики Рамзан Кадыров по итогам состоявшегося заседания оперативного штаба. По его словам, с учетом активности прививочной кампании в регион будут доставлены еще 15 тыс. доз препарата от COVID-19.

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«На данный момент в республике привито свыше 4 тысяч человек. Нет ни одного факта осложнений. В ближайшие дни в Чеченскую Республику поступят еще 15 тысяч доз», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также призвал жителей Чечни к активности в вакцинации и подчеркнул, что от нее зависит «безоговорочная победа над пандемией».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях глава Чечни привил от коронавируса свою мать.

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