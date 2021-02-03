Москва, 3 февраля 2021, 11:09 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций заявил о регистрации в Мексике вакцины от COVID-19 «Спутник V». Соответствующее заявление сделала пресс-служба фонда.
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков Мексики (Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios)», — говорится в сообщении пресс-службы.
Таким образом, Мексика стала первой страной на территории Северной Америки, которая зарегистрировала вакцину «Спутник V».
Помимо Мексики, применение «Спутника V» на своей территории ранее одобрили ещё 16 стран: Россия, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис и Армения.
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