Москва, , 11:06 — REGNUM Власти Греции в рамках подготовки к летнему туристическому сезону увеличивает темпы вакцинации населения страны от COVID-19. Приоритет отдается населению, проживающему в туристических зонах и работникам туриндустрии, Ассоциации туроператоров России.

В январе в Греции было сделано около 270 тыс. прививок от коронавируса, что почти на 70 тыс. больше, чем было запланировано. На первую неделю февраля на вакцинацию записаны еще 120 тыс. человек.

К концу марта Греция ожидает поставки около 2,5 млн доз вакцин. К началу летнего сезона планируется вакцинировать порядка 30% населения страны. В АТОР отметили, что Греция не будет требовать от туристов обязательной вакцинации от COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце января 2021 года Греция продлило разрешение на въезд для российских туристов.

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