Загреб, , 11:09 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа выявили 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 2 февраля.

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Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране всего подключен 91 пациент. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения в Хорватии с начала эпидемии увеличилось до 2536.

В Хорватии с начала пандемии выявили 232 907 случаев заражения коронавирусом, а общее число скончавшихся в стране составляет 5071.

Напомним, что 1 февраля в Хорватии было подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 27 смертельных случаев от COVID-19.