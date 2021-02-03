Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM Запись детей в первые классы школ Екатеринбурга начнётся с 1 апреля 2021 года. Об этом заявила вице-мэр Екатерина Сибирцева журналистам.

С 1 апреля по 30 июня родители смогут подать заявление по прописке, а с 5 июля — без учёта места проживания.

Заявление можно подать через портал госуслуг (в тестовом режиме — уже в марте), по электронной или обычной почте, через сайт школы или лично придя в образовательное учреждения.

Родители «раз в неделю будут получать в личный кабинет информацию о том, попадает ли ребенок в желаемую школу», уточнила Сибирцева порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году родители могли протестировать запись детей в школы с января.

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