Уфа, , 11:06 — REGNUM Рынок газомоторного топлива намерены развивать в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Данный вопрос был рассмотрен на первом заседании межведомственной комиссии по вопросам взаимодействия руководства Башкирии с региональными организациями ПАО «Газпром».

Сообщается, что в 2020 году в Нефтекамске начала работать новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС): там производят автобусы на газовом топливе. А до 2023 года планируется такие станции создать в Белорецке, Дюртюлях, а также Кармаскалинском и Уфимском районах.

На заседании также был представлен проект по возведению комплекса сжижения природного газа в Салавате. Его представил руководитель ООО «Газпром СПГ технологии» Константин Белоусов.

Сообщается, что в ноябре 2020 года главой республики Радием Хабировым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером была подписана программа развития газификации и газоснабжения Башкирии до 2025 года, согласно которой предприятие почти в шесть раз планирует увеличить объёмы финансирования. Таким образом, будут газифицированы свыше 26 тысяч домов, а также туристический комплекс «Шульган-Таш».

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