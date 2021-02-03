Оренбург, , 10:56 — REGNUM В Оренбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по организации дорожного движения администрации города. Экс-чиновник обвиняется в присвоении крупной суммы денег с использованием служебного положения, а также крупном мошенничестве и взяточничестве, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, в 2014—2018 годы бывший начальник муниципального управления по организации дорожного движения похитил более 3,3 млн рублей путем заключения фиктивных хозяйственных договоров на поставку дорожного оборудования, расходных материалов и иных товаров для нужд возглавляемого им управления.

Кроме того, экс-чиновник обеспечил заключение фиктивного договора подряда на установку светофора между коммерческой организацией и предпринимателем, хотя работы производились подконтрольным ему муниципальным бюджетным учреждением «Центр организации дорожного движения» за счет средств города. Следователи называют почти 3 млн рублей в качестве похищенных денежных средств с апреля 2019 года по январь 2020 года. В 2019 году от коммерсанта экс-чиновник получил взятку в 300 тыс. за совершение действий по устройству светофора по улице Шоссейная в Оренбурге.

В настоящее время имущество и счета в кредитных организациях бывшего начальника управления по организации дорожного движения Оренбурга находятся под арестом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-чиновник задержан в феврале 2020 года. В декабре 2020 года горсовет принял решение об упразднении управления по организации дорожного движения.

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