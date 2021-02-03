Москва, , 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления госсубсидий на поддержку социально значимых проектов электронных средств массовой информации. Об этом 3 февраля сообщает официальный портал правительства России.

Изменения также затрагивают поддержку создания интернет-сайтов, имеющих социальное и образовательное значение.

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«Раньше эти правила каждый год утверждались приказом Роспечати. С 2021 года порядок субсидирования будет регулироваться постановлением правительства, а непосредственную поддержку СМИ будет оказывать Минцифры», — отмечается на сайте правительства.

Субсидии могут получить учредители СМИ. При помощи предоставленных средств могут создаваться новые программы и сниматься документальные фильмы. Правила разрешают потратить субсидию на оплату труда сотрудников и приглашённых специалистов, а также на различные расходы, связанные с созданием продукта, такие как аренда транспорта или помещения.