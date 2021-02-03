Сатка, Челябинская область, , 10:44 — REGNUM В Челябинской области двоим гражданам предъявлено обвинение в убийстве человека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что ночью 29 января в Сатке они, будучи пьяными, убили сотрудника гостиничного дома. Причиной стал бытовой конфликт. Граждане нанесли человеку удары в голову., а затем сбросили тело в водоём, чтобы скрыть преступление.

По ходатайству следователя оба арестованы. Идёт расследование уголовного дела.