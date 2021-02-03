Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 10:42 — REGNUM Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи ушёл на самоизоляцию из-за контакта с мэром Сан-Хуана Мигелем Ромеро Луго, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Prensa Latina.

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По словам Ромеро Луго, у него нет никаких симптомов COVID-19, а у его жены и дочери был отрицательный результат теста, проведенного день в день с мэром столицы.

Отмечается также, что 19 января Ромеро Луго сделал первую дозу вакцины от COVID-19.