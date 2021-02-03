Самарканд, Узбекистан, , 10:41 — REGNUM Каттакурганский городской суд приговорил певца Жасура Умирова к пяти годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщили 3 февраля в телеграм-канале Верховного суда.

Суд признал подсудимого виновным в изнасиловании 16-летней учащейся лицея в Самаркандской области Узбекистана. На скамье подсудимых оказались еще двое граждан Узбекистана. Оба получили по 1,5 года лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2020 года 16-летняя ученица первого курса лицея из Самаркандской области обвинила Жасура Умирова в изнасиловании.

По её словам, певец пригласил её к себе домой, напоил и вступил в сексуальные отношения. Умиров отрицал свою вину и заявлял, что в изнасиловании могут быть причастны его друзья.