Барнаул, , 10:44 — REGNUM В Барнауле прошла церемония прощания с экс-министром сельского хозяйства и продовольствия РФ, бывшим главой Алтайского краевого законодательного собрания и Алтайского краевого совета народных депутатов Александром Назарчуком. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Барнауле состоялась церемония прощания с почетным гражданином Алтайского края Александром Назарчуком. Гражданская панихида прошла сегодня, 3 февраля, в Парламентском центре», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что церемонию посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который указал, что гибель политика оказалась огромной утратой для многих.

«Александр Григорьевич имел свою точку зрения и всегда прямо ее высказывал. Это всегда очень сложно, но легких путей он в жизни не искал», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля стало известно, что предварительной причиной смерти бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Назарчука стало отравление угарным газом.