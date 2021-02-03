Пермь, , 10:38 — REGNUM В Перми в 2020 году квартиры получат 139 детей-сирот. На эти цели из бюджетов федерального и краевого уровня выделено 251,4 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

По сравнению с 2018 годом, когда сиротам выделили 55 квартир, количество жилья для этих льготников увеличилось. Если же сравнивать с 2019 и 2002 годами, то наблюдается снижение объемов. Так, в 2019 году жилищные условия улучшил 171 выпускник детдома, в 2002 году — 158. Квартиры приобретаются в разных районах города, преимущественно на первичном рынке жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прикамье в 2020 году начали реализовывать пилотный проект по выдаче детям-сиротам жилищных сертификатов. Его участники — дети-сироты, достигшие 23 лет, имеющие семью и работу.

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