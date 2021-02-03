Кемерово, , 10:38 — REGNUM В Кемеровской области за 5 лет число новых выявленных случаев заражения ВИЧ уменьшилось в 1,7 раза. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник.

«Среди позитивных тенденций можно отметить 100% охват антиретровирусной терапией (АРТ) детей. Доля взрослых пациентов, получающих АРТ, за последние 5 лет увеличена втрое. Это самая действенная стратегия по лечению, в результате которой вирус подавляется, и человек больше не может передать его другому, — уточнил Цигельник. — Также в регионе постоянно расширяется охват скринингом — за год проводится более 600 тыс. тестов. 85% пациентов с диагнозом ВИЧ находятся на постоянном диспансерном наблюдении, что выше среднероссийского показателя».

В настоящее время на учёте в регионе состоят 29 722 человека с ВИЧ-инфекцией, почти половина из них — женщины. При этом за последний год число заражений среди подростков снизилось в 1,5 раза. Также в два раза снизилась частота «вертикальной» передачи болезни (от матери — младенцу).

В 2020 году на реализацию программы «Противодействие распространению ВИЧ-инфекции в Кемеровской области и её профилактика в ключевых группах населения на 2019−2021 годы» направлено 250,6 млн рублей из областного бюджета и 87 млн рублей из федерального бюджета.