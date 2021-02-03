Бакал, Челябинская область, , 10:37 — REGNUM В Каслях Челябинской области жителям одного из домов пересчитали плату за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомство за помощью обратились 13 граждан. Они заявили, что им насчитали большие суммы за содержание общего имущества, и попросили провести проверку. В ходе проверки оказалось, что на первом и втором этажах находятся нежилые помещения. При этом объём электроэнергии на общедомовые нужды распределяется только среди собственников жилья.

Соответствующие действия ООО «Уралэнергосбыт» прокуратура признала незаконными и потребовала произвести перерасчёт. Это было сделано. Сейчас плата за электричество начисляется по законодательству, отметили в прокуратуре.