Владивосток, 3 февраля 2021, 10:37 — REGNUM Льготные авиабилеты из регионов Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург в соответствии с постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина теперь будут доступны всем жителям ДФО. Таким образом исполнено поручения президента Владимира Путина о снятии возрастных ограничений на субсидируемые авиаперевозки для жителей Дальнего Востока. Но вместе с тем, как льготные билеты сделали доступными для всех жителей региона, они существенно подорожали, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на документ опубликованный на сайте правительства РФ.
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Согласно подписанному Мишустиным постановлению, возрастные ограничения на льготные авиабилеты сняты — теперь их смогут приобрести абсолютно все граждане, зарегистрированные по месту жительства в регионах Дальнего Востока.
Приложением №5 к Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению установлен перечень маршрутов и размер специального тарифа на перевозку. Так, перелёт из Владивостока до Москвы по льготному билету обойдётся дальневосточнику в 10 200 рублей. Ранее, когда этими билетами могли воспользоваться только определённые категории граждан, такой перелёт стоил 7400 — размер тарифов был обозначен в постановлении правительства от 2 марта 2018 года.
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Перелёт из Владивостока в Санкт-Петербург раньше стоил 7,5 тыс. рублей, после снятия возрастных ограничений он подорожал до 10 200 рублей. Из Хабаровска в Москву по льготному билету можно было улететь за 7,2 тыс. рублей, теперь же — за 10 200 рублей.
|Направление
|Тариф в одном направлении было:
|Тариф в одном направлении стало:
|Магадан — Москва — Магадан
|7 200
|10 200
|Южно-Сахалинск — Москва — Южно-Сахалинск
|7 300
|10 200
|Хабаровск — Москва — Хабаровск
|7 200
|10 200
|Владивосток — Москва — Владивосток
|7 400
|10 200
|Петропавловск-Камчатский — Москва — Петропавловск-Камчатский
|7 500
|10 200
|Анадырь — Москва — Анадырь
|9 000
|10 200
|Благовещенск — Москва — Благовещенск
|6 400
|9 700
|Мирный — Москва — Мирный
|7 100
|8 700
|Нерюнгри — Москва — Нерюнгри
|7 100
|9 700
|Певек — Москва — Певек
|9 000
|9 700
|Полярный — Москва — Полярный
|7 100
|8 700
|Улан-Удэ — Москва — Улан-Удэ
|6 200
|9 200
|Чита — Москва — Чита
|6 200
|9 200
|Якутск — Москва — Якутск
|7 000
|9 200
|Благовещенск — Санкт-Петербург — Благовещенск
|6 500
|9 700
|Владивосток — Санкт-Петербург — Владивосток
|7 500
|10 200
|Мирный — Санкт-Петербург — Мирный
|8 000
|8 700
|Петропавловск-Камчатский — Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский
|7 500
|10 200
|Хабаровск — Санкт-Петербург — Хабаровск
|7 300
|10 200
|Чита — Санкт-Петербург — Чита
|8 700
|9 200
|Якутск — Санкт-Петербург — Якутск
|7 000
|9 200
По данным портала Авиасейлс, на 3 февраля, пока ещё не появились в продаже льготные авиабилеты для всех дальневосточников, самый дешёвый билет из Владивостока в Москву можно приобрести за 13 983 рубля (вылет 7 февраля). Из Хабаровска в Москву 20 февраля можно улететь за 12 358 рублей. Из Якутска в Москву на 17 февраля билет можно купить за 12 101 рубль.
Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация начала приём заявок от авиакомпаний для выделения субсидий из федерального бюджета на перевозку дальневосточников в Москву и обратно по льготным тарифам. Окончание подачи заявок — 3 февраля в 18:00 (МСК).
До отмены возрастных ограничений приобрести льготные авиабилеты могли жители Дальнего Востока в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида, а также многодетные семьи.